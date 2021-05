Aprueba IEEPCO anexo técnico para realizar debates en las elecciones 2021

-Candidatas y candidatos podrán presentar a la población sus propuestas en estos ejercicios democráticos.

Comunicado



El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), a través de su Comisión Temporal de Comunicación, aprobó en sesión pública el Anexo técnico para la realización de debates públicos entre candidatas y candidatos a cargos de elección popular.



El consejero Alejandro Carrasco Sampedro, presidente de la Comisión, señaló que “este importante documento detalla operativamente lo que aprobó el Consejo General en la materia y contiene importantes adiciones para la realización de debates en estas elecciones 2021”.



Resaltó que para este Proceso Electoral 2020-2021, se incluyó la posibilidad de realizar debates virtuales; así como que las personas candidatas que hablen alguna lengua indígena cuenten con una persona intérprete en el debate, y también la opción de contar con personas intérpretes de lengua de señas mexicanas para estos ejercicios democráticos.



Los debates son ejercicios democráticos importantes -dijo- porque las candidatas y candidatos informan así a la ciudadanía sobre sus propuestas, planteamientos y plataformas.



Los órganos desconcentrados del IEEPCO serán los encargados de la realización de los debates entre candidaturas a diputaciones locales y concejalías a los ayuntamientos; a más tardar el 16 de mayo para solicitar su realización.



Asimismo, los medios de comunicación e instituciones académicas también podrán celebrar debates públicos para los distintos cargos de elección popular; en su caso, deberán solicitar la aprobación del debate que se trate con cinco días de anticipación de la fecha programada para la realización del debate.



“Así, a partir de ello, la población tendrá más elementos para elegir a sus representantes en el congreso local y en los ayuntamientos rigen de partidos políticos y emitir un voto informado en la jornada electoral del próximo domingo seis de junio”, finalizó Carrasco Sampedro.



Para mayores informes invitó a consultar la sección de “Debates” en la página www.ieepco.mx, apartado Elecciones Oaxaca 2021.

