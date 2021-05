Llama Luís Alberto Sosa a demás candidatos a conducirse en un marco de respeto y paz

-Denunció que en días pasados han vandalizado su propaganda

Santa Cruz Amilpas, Oaxaca.- Ha transcurrido una semana desde que se iniciaron las campañas electorales en el Estado de Oaxaca, por sus ocho regiones las y los abanderados están en contienda representando a sus partidos, es el caso del candidato Luis Alberto Sosa Castillo, él continúa su caminar por el Distrito 12.

Este 30 de abril visitó la parte alta del municipio de Santa Cruz Amilpas, ahí se reunió con madres y padres de familia, quienes les expresaron sus deseos de sumarse a sus propuestas de campaña, así como expresar las necesidades latentes de su municipio, así mismo recorrió Santa Lucia del camino, Guadalupe, San Pablo, Santa Cruz y San Sebastián de las Flores en la Villa de Etla.

Luis Alberto Sosa Castillo mantiene una estrecha comunicación con su equipo de trabajo y con la ciudadanía, mencionó que lamentablemente hace unos días en diversas localidades han vandalizado su propaganda política, a lo que hizo un llamado sus adversarios a no caer en provocaciones y conducirse en un marco de paz.

Entrevistado por medios locales, llamó a la unidad y a comprometerse por un mejor Oaxaca, seguir trabajando en beneficio de las y los oaxaqueños, primordialmente por los adultos mayores, madres solteras y personas con capacidades diferentes.

Al término de su jornada, se reunió con el Arq. Manuel Duarte, actual Presidente Municipal de San Pedro Ixtlahuaca, para platicar sobre el bienestar del distrito 12.

