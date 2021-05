La mixteca en la ruta del triunfo: Eviel Pérez Magaña

-El presidente del CDE del PRI, recorre la mixteca con la candidata Edith Aparicio y augura un triunfo rotundo.

Mixteca Oaxaqueña.- El Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI Eviel Pérez Magaña reconoció que la Mixteca será un referente turístico y de desarrollo “con la visión que nuestra candidata a la diputación federal Edith Aparicio Martínez, tiene de la cosmovisión de los pueblos de la Mixteca”.

En su recorrido por Juxtlahuaca donde se reunió con la estructura del PRI que trabaja para llevar al triunfo a Edith Aparicio a la diputación federal y a Catalina Pérez Sánchez a la diputación local, el líder de todos los priístas sostuvo que para cambiar la realidad de esta población, es importante que el trabajo de la militancia se vea reflejado en las urnas para tener a representantes que puedan regresar los programas sociales y mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades.

En la zona Triqui, Tacuate y Mixteca, Eviel Pérez Magaña reconoció en la región un alto potencial productivo pero también turístico por el paso de los dominicos en la región que nos dejaron monumentos arquitectónicos únicos en el mundo, pero también por su gente que ha demostrado por miles de años que son mujeres y hombres de trabajo y de tenacidad.

En Putla Villa de Guerrero, Eviel Pérez Magaña se reunió también con la militancia priísta, acompañado de la candidata a diputada federal por el PRI Edith Aparicio que, en sus años de estudiante, vivió y convivió en esta localidad de la Sierra Sur, ahí, junto a la escuela donde se matricularon ella y su hermana Yalitza, se refrescaron con un agua de coco para luego visitar a la militancia priísta putleca.

Los líderes en Putla recibieron con beneplácito a su líder a quienes le agradecieron que llegue hasta las comunidades a motivarlos, a escuchar todas sus experiencias y se fortalezcan con la presencia del Presidente del CDE del PRI que en pocas o nulas ocasiones llega a saludar a su militancia que es quien gana las elecciones.

Más tarde en Tlaxiaco, militantes de todo el distrito se reunieron para recibir al Presidente del CDE del PRI, quien reconoció en la estructura del priísmo a un ejército que trabajará en esta campaña pidiendo el voto para Edith Aparicio Martínez a una curul federal y para César Hernández Olivera en la diputación local.

Por la mañana del viernes, el líder estatal se reunió con Antorcha Campesina quienes también se suman al activismo del PRI a favor de sus candidatos a diputados federales y locales y el próximo 4 de mayo a las campañas a los diferentes municipios que contienden por el sistema de partidos políticos.

“Es el tiempo de la Mixteca, es el tiempo de Tlaxiaco y de sus comunidades”, dijo fuerte Eviel Pérez Magaña quien reconoció que con el liderazgo del primer priísta Alejandro Murat Hinojosa, el partido obtendrá muy buenos resultados en la Mixteca alta, baja y en general en todo el estado.

Por la tarde el Presidente del CDE recibió en la sede del partido a liderazgos de los 153 municipios que tendrán elecciones este seis de junio a quienes motivó y exhortó a que pongan todo su empeño y todo su talento para que en estas elecciones “le devolvamos a México si grandeza”

