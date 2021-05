IEEPCO rindió informe sobre expedientes por presuntas violaciones a la ley electoral

Oaxaca, Oaxaca.- El Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) celebró la sesión ordinaria correspondiente al mes de abril, en la cual, la Comisión de Quejas y Denuncias o Procedimiento Contencioso Electoral, a través de la Secretaría Ejecutiva, rindió el informe del estado que guardan diversos expedientes de investigación por presuntas violaciones a la ley electoral.

El Secretario Ejecutivo del IEEPCO, Luis Miguel Santibáñez Suárez, informó que respecto a los Procedimientos Especiales Sancionadores (PES) del año 2020 se cuentan con seis expedientes sobre violencia política contra las mujeres en razón de género.

En cuanto a los PES del año 2021, están en proceso 105 expedientes referentes a actos anticipados de campaña, promoción personalizada y uso de recursos públicos, así como 15 por presuntos actos que constituyen violencia política contra la mujer en razón de género. Del total de procedimientos 23 han sido desechados, 39 han sido remitidos al Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca y 24 resueltos, quedando 46 en instrucción.

Respecto a los Procedimientos Ordinarios Sancionadores (POS), el pasado 13 de abril, el Consejo General resolvió cinco; dos correspondientes al año 2019 y los otros tres al año 2020. Asimismo, del año 2020 existen 30, tramitados por afiliación indebida de ciudadanas y ciudadanos a partidos políticos, propaganda personalizada y actos anticipados de campaña, o por no desahogar requerimientos o proporcionar información ante el Instituto

Con relación a los Cuadernos de Antecedentes (CA), Santibáñez Suárez indicó que la Comisión de Quejas y Denuncias o Procedimiento Contencioso Electoral instruye 36 investigaciones, de las cuales 13 se han cerrado a la instrucción y 23 están en diligencia.

Además, del monitoreo de medios impresos realizado del 26 de marzo de 2021 al 27 de abril de 2021 no se registraron encuestas en medios impresos sobre preferencias electorales para los cargos diputaciones locales o concejalías a los ayuntamientos, en la entidad.

Por su parte, informó que del monitoreo de programas en Radio, Televisión e Internet que difundan noticias durante el periodo de Intercampaña del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021, se revisaron y analizaron un total de 3,221 horas de radio y televisión que difunden programas de noticias en todo el estado, así como 40 portales de noticias por internet.

El número total de menciones en radio, televisión y portales de noticias por internet dedicado a partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes o independientes y actores u actoras políticas fue de 1,190. Para más detalles, el informe completo puede consultarse en www.ieepco.mx, en el apartado de Elecciones Oaxaca 2021.

Finalmente, señaló se dio cumplimiento a 27 Resoluciones dictadas por la Sala Regional Xalapa y de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca.

