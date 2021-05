FPR bloquea crucero de Fonapas en Oaxaca por Día del trabajo

-Exigen solución a sus demandas por parte del gobierno del estado

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- En el marco del Día del trabajo el Frente Popular Revolucionario (FPR) bloquea el crucero de Fonapas para exigir solución a sus demandas, mismas a las que el gobierno del estado no les ha dado respuesta, más tarde marcharán por la avenida Juárez para manifestarse frente a “Casa oficial”.

El dirigente estatal del FPR Macario Otalo Padilla mencionó que el gobierno de estado se escuda con el pretexto de la pandemia para no dar solución a sus demandas en materia de salud, pues señaló que los centros de salud no hay médicos y medicinas para atender a la población.

En ese sentido dijo que no se explica cómo para unas cosas si hay recursos y para otras no, como ejemplo dijo que las campañas electorales continúan a pesar de la pandemia, mientras que otras actividades que catalogan como más esenciales no están operando, es por ello que este día salieron a manifestarse en el marco del día del trabajo.

El bloqueo está afectando de manera considerable el tráfico vehicular, la policía vial hizo cortes a la circulación para desviar a los automovilistas por vías alternas, para el bloqueo el FPR usó unidades del transporte urbano.

