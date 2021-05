Cuantifica sector Salud 113 casos nuevos y 13 ingresos hospitalarios a causa del COVID-19

-Se reporta 45 mil 971 acumulados, de los cuales tres mil 486 han perdido la vida

-Hay 333 casos activos, principalmente en Valles Centrales e Istmo

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 30 de abril de 2021.-Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) registraron 113 contagios nuevos de COVID-19 este 30 de abril, para acumular 45 mil 971 confirmados en la entidad, además de cinco fallecimientos, por lo que el global de defunciones es de tres mil 486.

El jefe de la Unidad de Equidad de la Dirección de Atención Médica de la institución, Ramsés Enrique Guevara Zárate, indicó que los pacientes contabilizados este viernes pertenecen a 39 municipios, principalmente Oaxaca de Juárez con 32 notificaciones, seguido de Santa Cruz Xoxocotlán con 10, Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza con nueve, así como Animas Trujano y Zimatlán de Álvarez con cuatro cada uno, el resto tres, dos y un caso.

Enfatizó que actualmente existen 333 casos activos, de éste número 243 son residentes de Valles Centrales, 39 en el Istmo, 24 en la Costa, 13 en la Mixteca, 10 en la Sierra y cuatro en Tuxtepec.

Destacó que 42 mil 152 pacientes han recibido su alta médica, lo que quiere decir que el 91.6% de las y los infectados por el coronavirus han logrado recuperarse del padecimiento. Además, a la fecha hay un acumulado de 74 mil 829 personas que presentaron síntomas relacionados con la enfermedad y 24 mil 346 muestras son negativas.

El experto subrayó que, por número de contagios, Valles Centrales registra 31 mil 405 positivos y mil 833 muertes, Istmo tres mil 832 y 571 decesos, Tuxtepec dos mil 887 y 345 defunciones, Costa dos mil 308 y 241 fallecimientos, Mixteca tres mil 921 y 339 pérdidas fatales, Sierra mil 618 y 157 decesos.

Respecto a la atención médica en la entidad, dijo, se encuentra al 17.1% de camas ocupadas de manera general, 13 pacientes nuevos fueron ingresados a la red hospitalaria y tres nosocomios presentan el 100% de su capacidad.

Señaló que los hospitales de Valles Centrales notifican 19% de saturación en el área COVID, Istmo 14.2%, Tuxtepec 20%, Costa 15.1%, Mixteca 16.7%, y Sierra no presenta pacientes.

Guevara Zárate instó a usar y desechar correctamente el cubreboca, para que sea efectivo y se evite contaminar o contagiar a otras personas. Antes de usar y de retirar las mascarillas es importante lavarse las manos o aplicar gel a base de alcohol al 70%, no tocar la parte de adelante; además, antes de tirar la mascarilla romperla o cortar las ligas sujetadoras y el frente, así como desecharla en una bolsa amigable con el medio ambiente.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario