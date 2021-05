CEPCO y municipio de Zimatlán atienden daños en zonas afectadas por lluvias

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 1 de mayo de 2021.- La Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO) informa que ha desplegado personal para atender a la población afectada por las lluvias registradas en la noche madrugada de este viernes.

La dependencia sostuvo que, autoridades municipales de Zimatlán de Álvarez informaron la tarde de este sábado que la agencia de Santiago Clavellinas en el tramo de la Cumbre sufrió afectaciones por lluvias fuertes, por lo que se han coordinado acciones para la atención de la población.

En este contexto, se desplegó personal de la Unidad General de Respuesta Inmediata (UGRI), para atender el reporte por el desbordamiento de los arroyos el Bule, La Palma, el Puente, el Vivero y el Nogal lo que ocasionó daños en cuatro viviendas, cinco vehículos arrastrados por la corriente, así como la caída de árboles frutales y pérdida de animales de carga.

De igual manera, se supervisa la situación en la comunidad de Guelatová, ya que en esta zona se presentó una granizada, en donde el agente municipal reportó afectaciones a la población.

Hasta el momento no se tiene el reporte de personas lesionadas, por lo que se trabaja en la atención de la liberación de caminos y a través de la Comisión Federal de Electricidad se realizan los trabajos para restablecer la energía eléctrica.

