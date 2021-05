Tras ser agredido por militantes del frente 14 de junio, periodista exige justicia a autoridades

-Mencionó que ya presentó las denuncias correspondientes para que se sancione a los responsables

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- El reportero Tomás Martínez Juárez presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), por las agresiones que sufrió este jueves por la tarde por parte de integrantes del Frente Popular 14 de junio, cuando el trabajador del periódico Noticias cubría una riña entre mototaxistas.

Mencionó que en las fotografías que entregó a la Fiscalía logró identificar a sus agresores, por lo que pide a la instancia de procuración de justicia que realice las investigaciones correspondientes y se detengan a sus agresores, ya que dijo se debe agredir a los reporteros, quienes hacen su labor de informar a la población sobre los hechos que suceden.

Luego de darse a conocer la agresión, la Asociación de Periodistas de Información Policiaca condenó enérgicamente el cobarde y atroz ataque en contra de Tomás Martínez, además reconoció la pronta intervención de la FGEO y de la DDHPO, por lo que estarán atentos del curso de las investigaciones, la judicialización y castigo a los responsables, así como el pago puntual de la reparación del daño.

Asimismo mencionan que la única certeza que se percibe, es que el periodismo en Oaxaca es una labor de riesgo, los ataques continúan, sin que los responsables respondan ante la ley, lo que incentiva la violencia, por ello afirmaron que no permitirán que este ataque quede en el rezago, por corrupción o por omisión, ya que la impunidad que impera en el Estado ha puesto en riesgo la labor informativa.

Cabe recordar que a principios de este mes varios reporteros fueron agredidos por normalistas cuando realizaban un bloqueo y actos vandálicos en la antigua sede del IEEPO sobre la carretera federal 190, finalmente la DDHPO informó que de 2015 a abril de 2021, se han iniciado 273 investigaciones relacionadas con agresiones al gremio periodístico.

