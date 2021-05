Toma protesta nueva dirigencia de la CANACO en Tuxtepec

-Entre las propuestas del presidente están la de buscar reactivar la economía entre los comerciantes.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Este viernes se le tomó protesta a nueva dirigencia de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) delegación Tuxtepec, misma que preside Jorge Osorio, y que por tercer año consecutivo está frente a esta institución.

Fue el pasado mes de marzo, que la asamblea decidió reelegir como presidente a Jorge Osorio, quien estará acompañado de Marcos Reyes está como secretario, la Tesorera es Lorena Estrada; y entre los cambios que se dan está el de Martha Xuconostli que es ahora la vicepresidenta de Turismo, Agustín Méndez pasa a ser vicepresidente de relaciones públicas, y Teresa Lechuga es ahora vicepresidenta de mujeres empresarias.

Al tomar la palabra, el presidente de esta asociación, dijo que entre los objetivos que destacó el ahora Presidente Jorge Osorio están el de conseguir más afiliados a la canaco, pero sobre todo buscar beneficios para el sector comercial como son proporcionar diversas plataformas digitales para beneficiar a los comerciantes en estos tiempos de pandemia, además de que buscarán reactivar la economía entre los comerciantes.

Este es el tercer año que estará Jorge Osorio frene a la canaco Delegación Tuxtepec, sin embargo es el último ya que los estatutos son claros y solo se permite la reelección por dos años más.

Durante este evento, se recordó a los comerciantes que perdieron la vida como Eliseo Francisco Martínez, mejor conocido como Paco Pollo; así como Armando Ahuja Llarena y José Trinidad Rodríguez Ballesteros.

