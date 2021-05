Personal médico denuncia múltiples carencias en Hospital Civil de Oaxaca

-El equipo de anestesia está caducado y desde 2019 no se le ha dado mantenimiento a los equipos.

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Trabajadores del Hospital Civil “Aurelio Valdivieso”, denunciaron las carencias en equipamiento, material e insumos que existen en el nosocomio, situación que afecta en la atención y servicio que se le brinda a los pacientes, incluso denunciaron que el equipo de anestesia está caducado.

En conferencia de prensa la mañana de este viernes, el personal que labora en el nosocomio informó que desde el 2019 no hay pólizas de mantenimiento de la unidad de quirófano, de los tres elevadores que tienen el hospital solo funciona uno, si ese se llega a descomponer, no tendrán forma de subir a los pacientes a los demás pisos.

Asimismo indicaron que no hay equipamiento para el tomógrafo, el cual es importante para atender a los pacientes con Covid, el equipo de rayos X también está en malas condiciones y sin mantenimiento, además refieren que en días pasados se registraron varias fallas en la central de esterilización, motivo por el cual decidieron cerrar el quirófano.

Debido al cierre del quirófano, este jueves se cancelaron tres operaciones programadas del área de oncología, aunque aclararon que los casos de urgencia no se están cancelando, también dijeron que esto afectará la atención de partos, ya que en promedio atienden 25 nacimientos diarios.

Otro dato que dieron a conocer es que en varias ocasiones han invitado al Secretario de Salud Juan Carlos Márquez Heine para realizar un recorrido por el hospital y conozca las carencias y condiciones en las que labora el personal y que a pesar de esto brindan atención a los pacientes, sin embargo el funcionario no ha respondido a la invitación.

Finalmente se deslindaron de cualquier tipo de responsabilidad al momento de ejercer su labor, pues debido al mal estado de los equipos, material y la falta de insumos, no se puede dar un servicio de calidad a los pacientes.

