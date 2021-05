Morena no es el enemigo a vencer y alianza “Va por Oaxaca” es como un combo de comida chatarra que no nutre: Candidata de RSP

-Dijo Arlenne Rivera que su partido concuerda con las ideas de AMLO y es por eso, que buscará ser su aliada en el Congreso.

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- A 25 días de haber iniciado campaña para buscar un curul en el Congreso de San Lázaro, la candidata por el Partido Redes Sociales Progresista Arlenne Rivera Escalante dijo que solo ha recibido reclamo de la gente en contra de los que ya estuvieron anteriormente.

Aseguró que Morena actualmente no es el enemigo a vencer, debido a que no ha sido lo que se esperaba y añadió que la Alianza PRI, PAN y PRD es como un combo de comida chatarra que no nutre, pero sin embargo le da la razón a la gente, para no volver a elegir a quienes no han hecho nada por el Distrito 01.

De esta manera Rivera Escalante, pidió una oportunidad para que los Cuenqueños elijan a una persona con nuevas ideas y preparada, pues resaltó que busca ser aliada del presidente de la República desde el Congreso, para contribuir a la Cuarta Transformación, pues explicó que es algo que los morenistas no han hecho ahora que tuvieron su oportunidad de apoyar a López Obrador.

De esta manera, explicó que si el pueblo vuelve a votar por los mismos, en este Distrito seguirá sin pasar nada, por lo que resaltó que la ciudadanía debe voltear a ver opciones más frescas y preparadas y que sea parte de la solución y no de los problemas que aquejan a este Distrito, ante la inoperatividad de sus representantes Legislativos.

