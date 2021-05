Joven soprano oaxaqueña entregará investidura de “child cargiver” a líderes mundiales comprometidos con la infancia

-La iniciativa surgió en la Fundación “Fany Leyva” con la intención de fomentar las Bellas Artes como un derecho a tener una cultura de paz en la niñez

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Con el objetivo de crear una organización que fomente las Bellas Artes como un derecho a tener una cultura de paz en la niñez mundial, la soprano oaxaqueña de 17 años Estephanya Leyva, anunció este viernes la creación de la investidura “child cargiver“, la cual se entregará a líderes mundiales.

Entre los líderes que recibirán esta investidura se encuentran: la Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) Rosario Piedra de Ibarra, el Viceministro de Asuntos Indígenas de Panamá Ausencio Palacio, la Presidenta de Firma Global El Faro Luz y Ciencia de la ONU Dora Isabel González y el Cónsul general de México Mauricio Ibarra Ponce de León, entre otros.

Señaló que estos líderes se comprometerán a responder los llamados de auxilio y tomar acciones en defensa de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, Fany Leyva fue nominada en 2019 al Premio Nobel de la paz de los niños y es reconocida a nivel mundial como una de los 44 Changemakers junto a Greta Thunberg y Malala Youtzafsai.

En conferencia de prensa dijo que se instituyó por primera vez en el mundo el programa “Una amiga más“, con este proyecto Fany Leyva cumple con uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU y con solo 17 años, se enlaza con líderes mundiales para impulsar una “lucha social y musical”.

El programa “Una amiga más” consiste en llevar a una amiga música, pintura, entre otras cosas, pues señaló que de esta manera superó el bullyng que sufrió en su niñez, de ahí el interés de hacer lo mismo con otros niños, niñas, jóvenes y adolescentes que sufren de acoso escolar.

