Guerreros de Oaxaca arrancaría temporada con afición en el estadio

-El ayuntamiento se encargará de supervisar que se cumplan con las medidas sanitarias.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- La temporada de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) iniciará el próximo 20 de mayo, en el caso de los “Guerreros de Oaxaca” iniciará su participación el 25 de mayo en el estadio Eduardo Vasconcelos, en dónde se tiene contemplado tener afición en las gradas.

Por ello la directiva del equipo y las autoridades municipales, hicieron un recorrido para ver las condiciones del estadio, para que se pueda recibir a la afición el próximo 25 de mayo, dijeron que el aforo que se permitirá esa fecha será del 35 por ciento, si es que para ese entonces la entidad y la capital están en semáforo amarillo, esto de acuerdo al esquema epidemiológico.

El Presidente del equipo Guillermo Spíndola Morales, mencionó que la intención de abrir el estadio a la afición ayudará a reactivar la economía de la cuidad, toda vez que el estadio genera 380 empleos directos, ayudando a las familias de estos trabajadores, asimismo indicó que la LMB implementó un programa llamado “Diamante” el cual se aplicará en todos los estadios del país.

Por su parte el gobierno municipal se encargará de supervisar que se cumplan con las medidas sanitarias como la sanitización del estadio antes del encuentro, tener filtros sanitarios para los aficionados, guardar la sana distancia, el uso de gel antibacterial y vigilar que no se rebase el aforo permitido.

