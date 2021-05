Gestionaremos a favor se las niñas y niños oaxaqueños: Pepe Villamil

-Candidato a Diputado Local de Nueva Alianza tiene la confianza del pueblo y ganará la contienda el 6 de junio.

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca..- Al iniciar la jornada de este día en la búsqueda del voto que lo lleve a ocupar una silla en el Congreso del Estado, el Candidato del Partido Nueva Alianza Pepe Villamil felicitó a la niñas y niños tuxtepecanos en este su día y afirmó que “es necesario hacer conciencia del futuro que le vamos a dejar a las niñas y niños de Tuxtepec y de todos los municipios que conforman este Distrito Electoral, quienes merecen una buena educación para defenderse, una buena alimentación, gozar salud, tener mejores oportunidades, crecer felices con muchas ganas de superarse y cumplir sus sueños”.

Pepe Villamil, tuvo un viernes muy activo en este andar que emprendió por el Distrito Electoral 02, recorrió casa por casa, saludando a las familias a las que lea dio a conocer los ejes que conforman la propuesta legislativa que llevará como Diputado Local a la Legislatura del Estado una vez que gane el proceso electoral del que esta seguro saldrá victorioso.

Cabe mencionar que Pepe Villamil encontró muestras de cariño y apoyo de los ciudadanos que visitó, quienes le externaron que el próximo 6 de junio cruzarán en logotipo de Nueva Alianza en el que aparezca el nombre de Pepe Villamil porque reconocen en él a una persona respetable, capaz, dinámica y comprometida en la búsqueda de mejorar la calidad de vida de los habitantes no solo de Tuxtepec sino de toda la región de la Cuenca.

“Juntos vas a seguir ampliando esta gran Alianza, juntos vamos a ganar esta elección y juntos vamos a trabajar y legislar por el desarrollo y bienestar de los oaxaqueños y gestionando apoyos que beneficien a quienes vivimos en esta extensa, rica y maravillosa zona de la entidad, en la que habita gente trabajadora que quiere vivir en paz.

“Amigas y amigos, los invito a que el 6 de junio voten por Pepe Villamil, voten por Nueva Alianza, voten por el desarrollo de nuestro Distrito para garantizar el bienestar de su gente”, concluyó el abanderado del PANAL a Diputado Local.

Comentarios

