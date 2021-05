Entrega titular de la SSPO, Heliodoro Díaz Escárraga, uniformes a elementos de la Policía Vial Estatal

Comunicado

Oaxaca de Juárez a 30 de abril de 2020.- El titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO), Helidoro Díaz Escárraga, realizó la entrega de uniformes a integrantes de la Policía Vial Estatal, en instalaciones de esta corporación.

Durante la entrega, Díaz Escárraga reconoció en las y los integrantes de la Policía Vial Estatal a personas con la mayor proximidad social con la población; así mismo, los exhortó a trabajar con espíritu de equipo y liderazgo para que las actividades de la Policía Vial puedan desarrollarse de la mejor manera posible.

Junto al Director General de la Policía Vial, David Antonio Jiménez, dijo que se trabajará por el mejoramiento constante de las condiciones de trabajo de esta corporación para dignificarla y al mismo tiempo hizo un llamado al personal a servir la población con eficiencia, honestidad y responsabilidad.

“Más allá del cumplimiento de sus funciones, mantengan un comportamiento cercano, amable, con actitud de respeto, firmeza, pero fundamentalmente de servicio con la ciudadanía”, puntualizó.

Durante la entrega se dieron cinco minutos de silencio por los elementos caídos por la actual pandemia por la Covid_19.

