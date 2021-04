El Mundial de Catar 2022 tendrá colección de sellos conmemorativos

-La Copa del Mundo de Catar 2022 lanzó el programa filatélico por lo que habrá una colección de sellos conmemorativos

A partir de ahora, los fanáticos del futbol en todo el mundo podrán coleccionar sellos conmemorativos del Mundial Catar 2022, esto tras el lanzamiento del Programa Filatélico de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022.

Entre los sellos destacan los estadios de última generación y la impresionante ciudad capital de Doha, así como la mascota oficial, el poster oficial y la fascinante historia del futbol catarí.

Los más entusiastas podrán coleccionar una serie de diseños memorables durante los próximos meses gracias al licenciatario oficial de la marca FIFA MDM Münzhandelsgesellschaft mbH & Co. KG Deutsche Münze y fabricados bajo la licencia de Catar Post.

En el país anfitrión, las estampillas conmemorativas serán distribuidas por Catar Post con fines de envío, así como para los coleccionistas, lo que garantiza una emoción cada vez más cerca por el torneo.

“En Catar, el programa oficial filatélico conmemorativo de la Copa Mundial de la FIFA hará que la gente comparta la ilusión cada día”, declaró Sarah Bohner, jefa del Departamento de Concesión de Licencias y Venta Minorista de la FIFA.



“Los increíbles diseños recordarán a diario el maravilloso espectáculo de futbol que ya se atisba en el horizonte. Para los coleccionistas de todo el mundo, los sellos generarán ilusión por el torneo de Catar 2022 y recuerdos imborrables”, concluyó.

Con información de Publimetro México

