Disminuyen 2.7% pacientes hospitalizados por COVID-19

-Este día se registran 57 casos nuevos y cuatro defunciones

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 29 de abril de 2021.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), han registrado una disminución en la ocupación hospitalaria de pacientes con COVID-19, del 2.7%, al pasar de 20.8 a 18.1%, hay tres unidades al 100% y 13 nuevos hospitalizados.

Durante el corte epidemiológico de este jueves 29 de abril, el Jefe del Departamento de Bienes y Servicios de la Dirección de Regulación y Fomento Sanitario de los SSO, Sergio Enrique García Cruz, informó que se han contabilizado 57 casos nuevos, que suman 45 mil 858 acumulados.

Detalló que se han notificado 74 mil 602 casos de los cuales 24 mil 242 han sido negativos, hay cuatro mil 502 sospechosos, 42 mil 62 se han recuperado y lamentablemente se contabilizan cuatro decesos, que suman tres mil 481 defunciones acumuladas, hay 315 activos.

Dijo que la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales contabiliza 31 mil 326 casos confirmados y mil 833 defunciones, Istmo tres mil 811 y 569 defunciones, Tuxtepec dos mil 886 y 345 defunciones, Costa dos mil 303 y 240 defunciones, Mixteca tres mil 918 y 337 defunciones, la Sierra mil 614 y 157 defunciones.

Los 57 casos nuevos se distribuyen en 23 municipios, siendo el de Oaxaca de Juárez en primer lugar con 27 casos, Santa Cruz Xoxocotlán, San Andrés Huayapam y Tlacolula de Matamoros con tres cada uno, Juchitán de Zaragoza, Santa Cruz Amilpas y Santa Lucía del Camino dos cada uno, el resto un solo caso.

De las tres mil 481 defunciones, el grupo de edad más afectado es el de 65 y más años, seguido de 50 a 59 y 60 a 64 años, con mil 646, 765 y 510 respectivamente. Por sexo, dos mil 253 son hombres y mil 228 mujeres. Las comorbilidades asociadas son la hipertensión arterial, diabetes, obesidad e insuficiencia renal.

García Cruz dijo que en relación a la ocupación hospitalaria, Valles Centrales registra 63 camas ocupadas con un 20.3%, Istmo 17 camas con 14.2%, Tuxtepec 13 camas con 21.7%, Costa 8 camas con 15.1%, Mixteca 6 camas con 16.7% y la Sierra 1 con 5.6%, hay 598 camas en total de las cuales 108 están ocupadas, hay 490 disponibles.

Finalmente dijo que hay seis centros de valoración de primer contacto en la zona conurbada como el Hospital general de zona 1 del IMSS, el Hospital regional Presidente Juárez del ISSSTE, Hospital General Doctor Aurelio Valdivieso, el Centro de Salud Urbano 1, Hospital móvil y el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca y ante cualquier emergencia llamar al 911.

