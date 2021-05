Cambios en sentidos viales en centro de Tuxtepec por andador semipeatonal

-En la calle Juárez se cancela el estacionamiento público y será de doble sentido en dos cuadras.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca.- La dirección de Desarrollo Urbano del gobierno municipal anunció la modificación en el tránsito vehicular de la calle Juárez, en el centro de Tuxtepec, el cual surge tras la obra de remodelación de la avenida Independencia.

En una conferencia de prensa el director del área, Antonio Santos Sosa, informó que la calle Juárez, en el tramo de las avenidas 5 de Mayo e Independencia tendrá un doble sentido de circulación.

Dijo que esta modificación es para ofrecer una opción a los automovilistas que no deseen circular sobre el tramo del andador, y de esa forma agilicen su circulación.

Ante este cambio, quedará prohibido estacionarse en la vía pública en la calle Juárez entre las cuadras de las avenidas 5 de Mayo a Independencia, donde hasta ahora se permite el estacionamiento.

Durante el fin de semana se llevará a cabo la colocación de la señalización, para que los conductores y ciudadanos sepan que la vialidad será de doble sentido.

Además, se inhabilitarán los semáforos de 5 de mayo y 20 de noviembre en el cruce con Juárez y se implementará el cruce de 1 x 1 para una mejor circulación, por lo que se exhorta a los ciudadanos a contribuir en una fluida circulación sin accidentes.

Santos Sosa indicó que la apertura de la vialidad sobre la avenida Independencia, se realizará el próximo lunes 3 de mayo, por lo que la obra concluirá este fin de semana.

