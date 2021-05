Apoyo y buen trato a base sindical del ayuntamiento en Tuxtepec, afirman líderes

Tuxtepec, Oaxaca.- Durante la entrega de lentes a sus agremiados, los líderes de los sindicatos Único Democrático y 12 de Julio, Zeferina Esteban Julián y Gregorio Castañeda Solís respectivamente, reconocieron al Gobierno Municipal el apoyo, buen trato y cumplimiento en tiempo y forma a cláusulas y acuerdos del Contrato Colectivo de Trabajo.

En un acto que se llevó a cabo en la Sala de Ex Presidentes de Palacio Municipal, se realizó la entrega simbólica de más de 500 lentes en favor de la salud visual de los empleados y que les permitirá realizar de una mejor manera las actividades que tienen encomendadas para servir a la ciudadanía.

La presencia de ambos líderes, es un referente del respeto a los derechos de los trabajadores de la institución y del acatamiento que por primera vez en mucho tiempo, a decir de ellos mismos, se otorga en un ámbito de confianza y cordialidad.

