Tras 4 días de bloqueos, normalistas liberan aeropuerto de Oaxaca

-Se cancelaron más de 100 vuelos, miles de pasajeros se vieron afectados y se reportan perdidas económicas.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Finalmente luego de 4 días de bloqueo al aeropuerto internacional Benito Juárez de Oaxaca, los normalistas se retiraron la madrugada de este jueves, sin embargo dejaron varias afectaciones, más de cien vuelos cancelados nacionales e internacionales, miles de pasajeros afectados y pérdidas económicas.

Desde el domingo llegaron los normalistas a bloquear la terminal aérea, impidieron el acceso a los pasajeros, quienes molestos cuestionaban la acción de este grupo de futuros maestros, incluso cuando estaban dando a conocer su demandas, una joven les reclamó por bloquear el aeropuerto y afectar a terceras personas.

Dijo que tenía que viajar para hacer un examen para tener una especialidad, que para obtener un trabajo se pone a estudiar y no a bloquear, ya que para obtener una plaza de médico compiten más de 50 mil egresados.

Desde hace varias semanas los normalistas han vandalizado varios edificios, entre ellos unas oficinas del IEEPO y la sede de la Sección 22, ese sindicato al que van a pertenecer cuando les den sus plazas de maestros, los manifestantes se dijeron que en el movimiento hay personas externas que solo buscan denigrar la lucha normalista, aunque en ningún momento detuvieron a esas personas para entregarlas a las autoridades.

Apenas el 26 de abril el Gobernador Alejandro Murat dijo que no se utilizaría la fuerza pública para retirar a los normalistas, que sus demandas se resolverían con diálogo, la noche del 27 de abril se inició una mesa de diálogo que terminó la mañana del 28, durante el miércoles se esperaba que los normalistas se retiraran, sin embargo lo hicieron hasta la madrugada de este jueves.

Con esto se normalizan las operaciones en la terminal aérea, incluso ya salió el primer vuelo de la capital del estado con destino al Huatulco.

