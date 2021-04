Sin incidentes transcurre jornada de vacunación a maestros de Oaxaca: Vocero Sección 22

-Mencionó que a las mujeres embarazadas no se les está aplicando la vacuna y que las personas con enfermedad crónico degenerativas, deben tramitar una prescripción médica

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Hasta el momento los únicos incidentes que se han presentado en la jornada de vacunación del magisterio oaxaqueño, es que las mujeres embarazadas no se les está aplicando la dosis, en ese sentido el Vocero de la Sección 22 Wilbert Santiago, comentó que se hará una lista para que posteriormente se les aplique la vacuna.

Además pidió a los docentes que revisen con sus médicos de cabecera que les den una prescripción médica para revisar la efectividad de la vacunación, sobre todo de aquellos que padecen alguna enfermedad crónico degenerativa, estas personas también serán incluidas en la lista de incidencias afirmó el vocero.

Indicó que hasta el momento no se han presentado inconvenientes en la jornada de vacución, salvo algunos ajustes en horarios, pues debido a que la aplicación va a buen ritmo, a algunas delegaciones y sectores se les ha tenido que adelantar su turno por esta situación, refirió que esto se ha logrado a la estructura organizada que tiene la sección 22.

En lo que se refiere a los actos vandálicos, agresiones a periodistas y el bloqueo al aeropuerto por parte de los normalistas, Wilbert Santiago reprobó esos actos, aunque los justificó diciendo que esas acciones las llevaron a cabo para exigir una mesa de negociación con las autoridades estatales.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario