Se compromete Luis Alberto Sosa con habitantes de San Agustín Etla

-Dijo que se fortalecerán los programas sociales y se les dará continuidad

Redacción

San Agustín Etla, Oaxaca.- El Valle Eteco, como muchos municipios y regiones en el Estado de Oaxaca son cuna de gente trabajadora, honesta, de tradiciones e historia, es el caso de San Agustín, Etla, un lugar que no deja de sorprender a propios y extraños, población que recibió al candidato a Diputado Local por el Distrito 12, Luis Alberto Sosa Castillo y que preparaba sorpresas durante su caminar por las calles, entre ellas los sitios históricos que ahí convergen.

San Agustín Etla, ubicada a 45 minutos de la capital oaxaqueña es uno de los 14 municipios que integran los sitios que estará recorriendo el candidato para llevar personalmente sus propuestas de campaña, así como incentivar el voto por Morena y su candidatura; con las medidas satinarias correspondientes, el candidato se desplazó por calles tocando casa por casa para platicar de cerca con la gente.

Mencionó la importancia de mantener la comunicación directa con la comunidad, mientras recibía sugerencias y demandas de los seguidores del partido, ya que la comunidad, en su mayoría es morenista, notorio por la recepción en cada puerta al paso de Luis Alberto, quien no dudaba en tomarse la foto con los habitantes y platicar sobre las condiciones político-sociales actuales, principalmente temas de salud por las condiciones sanitarias.

Adultos mayores salían a sus patios para saludar y agradecer los resultados de Morena, particularmente los apoyos a este sector de la sociedad impulsados por Andrés Manuel López Obrador, solicitaron al candidato fortalecer dichos programas y darles continuidad, ya que muchos de ellos son el sustento en varios hogares tanto adultos, como madres solteras, jóvenes, entre otros.

Luis Alberto Sosa Castillo se comprometió con los habitantes de San Agustín, Etla, de continuar con el trabajo y recorridos de campaña para consolidarse como el Diputado Local del distrito 12 y de este gestionar las demandas en el Congreso.

