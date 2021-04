Reportan 305 casos activos de COVID-19, 74 son nuevos: SSO

–Suma Oaxaca 45 mil 801 casos acumulados, y tres mil 477 defunciones

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 28 de abril de 2021.- Al corte de este 28 de abril, la entidad acumuló 45 mil 801 casos de COVID-19, de esta cifra, tres mil 477 personas han perdido la vida a causa de la enfermedad, según cifras de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).

El jefe del departamento de Enfermedades No Transmisibles de la institución, Gerardo Zacarías Jiménez, señaló que actualmente el número de pacientes que cursan la infección respiratoria en etapa activa son 305, en tanto el registro de personas recuperadas se elevó a 42 mil 019, hay cuatro mil 513 pacientes sospechosos y 24 mil 007 personas han dado negativo al padecimiento.

Del total de confirmados, dijo que 74 son casos nuevos ubicados en 35 municipios, siendo las localidades más afectadas: Oaxaca de Juárez con 26 pacientes, San Andrés Huayapam con seis, Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza con cuatro, así como Santa Cruz Xoxocotlán y Santa María Jalapa del Marqués con tres cada uno, el resto dos y un caso; por primera vez la comunidad de San Mateo Cajonos reporta un paciente positivo.

El funcionario indicó que la Jurisdicción Sanitaria de Valles Centrales contabiliza un acumulado de 31 mil 283 positivos y mil 832 defunciones, Istmo tres mil 806 y 566 muertes, Tuxtepec dos mil 885 y 345 decesos, Costa dos mil 301 y 240 fallecimientos; Mixteca tres mil 917 y 337 muertes; Sierra mil 609 y 157 decesos.

Agregó que del global de confirmados, 38 mil 198 pacientes han cursado la infección respiratoria en aislamiento domiciliario, y siete mil 603 requirieron atención hospitalaria; el grupo de edad con más contagios continúa siendo el de 25 a 44 años con 20 mil 496 casos.

Añadió que en el reporte de este miércoles lamentablemente se contabilizaron 23 pacientes que perdieron la vida; del global (tres mil 477) ,13 casos son menores de un año; siete casos de 1 a 4 años; cinco en el rango de edad de 5 a 9 años; dos de 10 a 14; cuatro de 15 a 19; 10 de 20 a 24; 292 de 25 a 44;226 de 45 a 49; 765 de 50 a 59; 510 de 60 a 64, y el grupo más afectado, son los mayores de 65 años con mil 643 defunciones.

Detalló que los porcentajes presentados de comorbilidad son: 41.3% hipertensión, 36.1% diabetes, 21.7% obesidad y 6.8% insuficiencia renal.

En las últimas 24 horas se hospitalizaron a nueve pacientes, por lo que actualmente hay 124 camas ocupadas, 473 están disponibles de un total de 597; tres nosocomios se encuentran al 100% de su capacidad, lo que representa un 20.8% de ocupación hospitalaria de manera general.

Finalmente, Zacarías Jiménez recomendó a las familias oaxaqueñas no bajar la guardia en la aplicación de las medidas sanitarias, quedarse en casa a fin de evitar un repunte de casos, hospitalizaciones y defunciones, y ante cualquier emergencia llamar al 911.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario