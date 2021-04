Piden Deportistas de Temascal mantener limpia la Unidad Deportiva

-Además solicitan contenedores de basura a las autoridades municipales

Aby Quintana

A través de las redes sociales se compartió una serie de imágenes de jóvenes deportistas de San Miguel Soyaltepec, Temascal Oaxaca; dónde se dieron a la tarea de limpiar los alrededores de la Unidad Deportiva de esta población ya que se encontraba llena de basura.

Por ello pidieron a toda la población mantener limpia esta área donde muchos acuden a realizar alguna actividad física, pero así también solicitaron contenedores de basura a las autoridades municipales ya que no se cuentan con estos.

