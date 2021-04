Gobierno de Oaxaca y normalistas alcanzan acuerdo en favor de la paz y el orden

-Esta madrugada fueron liberadas las instalaciones del aeropuerto de la capital oaxaqueña.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 29 de abril de 2021.- Atendiendo la instrucción del gobernador Alejandro Murat Hinojosa de garantizar el orden y la paz social a través del diálogo, durante las primeras horas de este día fue alcanzado un acuerdo con el grupo de normalistas que tenía bloqueadas las instalaciones del aeropuerto de la capital oaxaqueña, las cuales fueron liberadas desde las primeras horas de este día.

El director general del Instituto Estatal de Educación Pública (IEEPO), Francisco Ángel Villarreal, dio a conocer el acuerdo alcanzado con las y los representantes de la Coordinadora Estudiantil Normalista del Estado de Oaxaca y de la Sección XXII de la CNTE-SNTE, con el propósito de dar respuesta a su pliego petitorio.

Los acuerdos reiteran el reconocimiento y respeto a la autonomía y organización de las Escuelas Normales, ratificando así la convicción de su planteamiento. Se establece evitar la imposición de mallas curriculares, garantizando el respeto a los planes y programas alternos de las once Escuelas Normales de las generaciones llamadas de transición.

Asimismo, se compromete a hacer de conocimiento con antelación de cualquier actualización curricular a la CENEO y a la Sección XXII de la CNTE para su consulta y se reitera la convicción del Gobierno de Oaxaca de mantener un enfoque humanista a la solución de cualquier problemática, privilegiando el diálogo por encima de otras expresiones.

Se acordó también que la emisión de la convocatoria para nuevo ingreso estará sujeta al marco jurídico aplicable y que se emitirán de manera conjunta con las directivas de las escuelas normales.

El IEEPO reitera su compromiso de respetar el nombramiento de las directivas de las escuelas normales y de garantizar la contratación con estabilidad laboral a las y los egresados, hasta su adscripción definitiva en el magisterio. Para concretar estos avances, se compromete también a trabajar en conjunto con la Sección 22 de la CNTE-SNTE y el Congreso del Estado para la elaboración de la Ley Estatal de Educación.

Igualmente, el Instituto asume el compromiso de acompañamiento para gestionar ante la Secretaría de Educación Pública el mejoramiento en las condiciones de las 11 Escuelas normales y de acompañar el planteamiento conjunto entre la autoridad educativa estatal y la sección XXII de la CNTE-SNTE, ante el Presidente de México en una mesa nacional, para la obtención de una beca universal que les permita al estudiantado de las once escuelas normales adquirir el equipamiento necesario y funcional durante su formación académica.



Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario