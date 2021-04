Generar empleos, pide CTM a autoridades de Tuxtepec

-En esta ocasión su pronunciamiento no será en un desfile, debido a que se canceló por la pandemia.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- La secretaria de Organización de la Confederación de trabajadores de México (CTM) en la región, Rosalba Ramírez Miravete señaló que la falta de trabajo en el municipio es uno de las exigencias que retomaran este 1 de mayo, día del trabajo.

Aunque esta ocasión, no habrá desfile y por lo tanto el pronunciamiento será menos impactante, dijo que esta es una demanda que se tiene cumplir por parte de las autoridades, que es la de reactivar la economía para que haya empleos en el municipio y más para los sectores vulnerables.

Agregó que en estos tiempos electorales muchos candidatos prometen empleos y cuando ganan, prefiere contratar mano foránea, por lo que no cumplen con sus compromisos, por lo que pidió a los candidatos mejorar la mano de obras para todos y con estos reactivar la economía.

Así mismo informó que por segunda ocasión debido a la pandemia no habrá desfile del 1 de mayo, en donde participan los trabajadores adheridos a los diversos sindicatos; este desfile era importante para los candidatos, ya que el candidato invitado era el que recibía el respaldo de la clase obrera.

Actualmente son 32 los sindicatos adheridos a esta confederación en la región y la mayoría reciben las prestaciones de ley, sin embargo hay sindicatos que no son cobijados por ninguna empresa como el de la construcción, pintores, cargadores y otro más.

