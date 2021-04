“Fuerza Negra” del STPEIDCEO, rechaza una vez más prórroga de dirigencia

-Se manifestaron este jueves en la sede del sindicato, exigen informe de las cuotas sindicales.

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Integrantes de “Fuerza Negra” del Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Oaxaca (STPEIDCEO), se manifestaron frente a su edificio sindical, para reiterar su rechazo a la prórroga de la actual dirigencia.

La Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado (JAESPO), fue la que determinó aprobar que el actual comité sindical permanezca en funciones hasta el próximo 14 de diciembre de 2021, situación que “Fuerza Negra” rechaza, debido a que no se consensó a la base trabajadora.

Otra de las exigencias de este grupo de trabajadores sindicalizados del gobierno del estado, es que la dirigencia sindical no ha dado un informe de lo que se ha hecho con las cuotas sindicales, por ello dijeron que no se explican que la JAESPO haya entregado la toma de nota a la dirigencia sindical.

