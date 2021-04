En aumento los incendios forestales en Tuxtepec, reportan más de 40

-La mayoría son del mes de marzo y lo que va de abril



Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Encargado de la Subestación de Bomberos en Tuxtepec, Lucio Ramírez, señaló que han incrementado considerablemente los incendios en el municipio de Tuxtepec, reportando tan solo en marzo y lo que va de abril es de los 40 a los 45 incendios.

La mayoría de los incendios que se han presentado han sido en el municipio y pocos en algunas comunidades alejadas, y los atienden con las pocas herramientas que cuentan, pero además con el apoyo de otros cuerpos de rescate, para poder sofocar los incendios.

Dijo que han logrado acudir con tiempo a los llamados que se han presentado y por lo tanto no ha habido perdidas que lamentar.

Explicó que uno de los últimos incendios que atendieron fue el de Sebastopol, y el cual tardaron 3 horas para sofocar, sin embargo no hubo daños; por lo que pidió a los ciudadanos evitar quemar basura y más en esta temporada de calor ya que los pastizales al estar seco pueden provocar quemarse con facilidad y es más difícil sofocar el incendio, como el ocurrido el pasado martes.

Así mismo, otra de las recomendaciones que dio fue la de evitar tirar colillas de cigarro en las carreteras o cerca de pastizales, ya que esta es una causa de incendios en el municipio.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario