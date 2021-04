Consejo de Salubridad determinará realización de Guelaguetza: Secretario de Turismo

-Señaló que en caso de que la entidad se mantenga en semáforo verde, podría ser un factor para que lleve a cabo la máxima fiesta de los oaxaqueños.

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- La realización o no de la Guelaguetza dependerá en gran medida del avance de la aplicación de la vacuna contra el Covid a la población, esta valoración la realizará el consejo de salubridad, quien determinará en función a la ocupación hospitalaria, así lo manifestó el Secretario de Turismo Juan Carlos Rivera Castellanos.

Señaló que en caso de que la entidad se mantenga en semáforo verde, podría ser un factor para que lleve a cabo la máxima fiesta de los oaxaqueños, la cual no se realizó en el 2020 debido a la pandemia, además reiteró que esa decisión está fuera de su alcance, toda vez que le corresponde al consejo de salubridad tomar en cuenta todos los factores.

De esta misma manera se refirió a la propuesta que hizo en días pasados el Diputado Local César Morales Niño, de que por única ocasión se pudieran realizar cuatro lunes del cerro, para así abarcar el aforo que se tiene en los dos lunes en que se realiza la presentación de las delegaciones en el cerro del Fortín.

Cabe mencionar que este jueves el equipo Guerreros de Oaxaca informó que para el arranque de la temporada de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) podría hacerse con público en las gradas, la fecha de inicio está programado para el 25 de mayo, por lo que podría tomarse esto como un precedente de realizar las fiestas de los lunes del cerro en el mes de julio.

