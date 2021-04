Con marimba y carnaval putleco, reciben a turistas en aeropuerto de Oaxaca

-La terminal aérea reportó que se cancelaron 99 vuelos durante los 4 días que los normalistas bloquearon el aeropuerto

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Con marimba y una representación del carnaval putleco, así recibe Oaxaca a los turistas nacionales e internacionales, luego de que se reanudaron los vuelos y operaciones en el aeropuerto internacional Benito Juárez de la capital oaxaqueña, debido a que los normalistas retiraron el bloqueo que mantuvieron durante cuatro días.

Las personas que arribaban o que iban de salida, se detenían a ver a los jóvenes, los grababan, les tomaban fotos y les aplaudían, el Secretario de Turismo Juan Carlos Rivera Castellanos dijo que los vuelos que llegan y que salen de la ciudad capital van llenos, lo cual significa que la entidad sigue siendo un destino turístico por excelencia y que Oaxaca está más viva que nunca.

Rivera Castellanos dijo que las aerolíneas y los hoteleros se pusieron la camiseta de Oaxaca, en el caso de las aerolíneas no están cobrando nada a los pasajeros que perdieron sus vuelos por el bloqueo, mientras que los hoteleros dieron noches de cortesías, lo cual ayudó para no afectar la economía de quienes no pudieron salir de la entidad vía aérea.

Por su parte el Director del aeropuerto Juan Pablo García Luna, comentó que fueron 99 los vuelos que se suspendieron, las pérdinas económicas se traducen en estos vuelos que no se realizaron, además aclaró que este bloqueo no afectó la economía de la entidad, pues el ingreso aeroportuario es regulado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Y así con marimba, con una representación del carnaval putleco, con baile y alegría, así se reanudaron las operaciones y los vuelos en el aeropuerto de la ciudad de Oaxaca, en las taquillas se formaron los turistas que se quedaron varados para partir a sus lugares de origen.

