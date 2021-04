Chivas enfrentará a Tigres por última vez en la era Ferretti

-Este día ”Tuca” Ferretti confirmó a los medios de comunicación que al finalizar el torneo también concluirá su etapa al frente de los Tigres

No hay más tiempo para especulaciones y rumores acerca del tema. Este día Ricardo Ferretti confirmó a los medios de comunicación que al finalizar el torneo también concluirá su etapa al frente de los Tigres.

Debido a esto es que el juego del próximo sábado será una cita especial en la cancha del Estadio Akron, pues a menos de que ambos equipos coincidieran y se enfrentaran en la Fase Final del torneo, todo apunta a que este será el último duelo entre los Tigres de Ferretti y el cuadro rojiblanco.

Contrario a lo que ha pasó en semestres atrás, en esta ocasión Tigres llegará al duelo contra Chivas en una posición menos favorecida, pues mientras que el Guadalajara ocupa la novena posición de la tabla, los Tigres figuran en el décimo lugar de la clasificación.

Ahora, este duelo no sólo tendrá como atractivo el hecho de que podría ser el último del ”Tuca” frente a Chivas, sino que también podría ser el partido que deje fuera de la Repesca a cualquiera de los dos equipos.

Será el próximo 1 de mayo cuando el ”Tuca” visite a las Chivas, un equipo con el que ya ha levantado y perdido títulos en el pasado.



