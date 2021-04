Candidata a la Diputación Local del Distrito 09, denuncia violencia política en su contra

-Señalo Melina Hernández que un grupo de personas con discurso repetitivo, buscan confundir a la gente previo a su llegada para generar violencia.

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- La candidata de Morena a la Diputación Local del Distrito 09 con cabecera en Ixtlán de Juárez Melina Hernández Sosa, señaló que a tan solo 5 días de haber iniciado las campañas, se ha generado una violencia política en su contra por los adversarios de otros partidos.

Mencionó que por ser mujer ha sido objeto de acusaciones en base a estrategias sistemáticas, a los lugares que visita, pues detalló que previo a la llegada a un pueblo, algunas personas -de los que presuntamente ya los tienen identificados- llegan primero al pueblo que les toca visitar para desinformar a la población, de que ella como representante de Morena es la culpable de haber desaparecido los programas sociales como el de Prospera, Procampo y el seguro popular, buscando generar violencia que afecte su campaña con este tipo de intimidaciones.

Señaló que es el mismo discurso que han presentado estos llamados líderes sociales, que buscan confundir a la gente para llamar a la confrontación, buscando manchar la imagen de Morena así como a la de su persona.

Así mismo, reiteró que estas personas a las que consideró que pertenecen al partido Revolucionario Institucional, actúan de esa manera ante la falta de propuestas hacia el pueblo, por lo que indicó que prefieren actuar con violencia ante la falta de capacidad, para responderle al pueblo.

De esta manera explicó, que no caerá en provocaciones y seguirá recorriendo las comunidades de su distrito, a pesar de esta guerra sucia emprendida en su contra, argumentando que existe temor entre sus adversarios por la falta de propuestas y transparencia en su proyecto político, para poder llegar al congreso local.

