Avanza Laura Estrada en consolidación de la 4T

Tuxtepec, Oaxaca.- El próximo 6 de junio, Laura Estrada Mauro, candidata a la diputación local por el distrito 02, hará historia nuevamente tras avanzar en la consolidación del proyecto de la Cuarta Transformación, que comunidades y colonias respaldan para rescatar Tuxtepec y Oaxaca.

Sin descansar, la Doctora Laura Estrada Mauro, recorre las colonias del centro, en la colonia Hidalgo tuvo la oportunidad de estrechar manos amigas y saludar a personas que se están sumando al movimiento, tras escuchar las propuestas de campaña que se basan en seis ejes: Mujeres, Medio Ambiente, Transparencia, Administración de Justicia y Derechos Humanos, Rendición de Cuentas y Respaldo a las reformas de la 4T.

Nada detiene a la Morena de Tuxtepec, que busca trabajar por el bien común y principalmente a favor de las mujeres, porque como mujer tiene un compromiso para hacer leyes que garanticen una vida libre y sin miedo.

Exigir a los gobiernos estatales y municipales, la aplicación de presupuestos con perspectiva de género para mejorar la situación socioeconómica de las mujeres, guerreras que día a día salen a las calles y que como profesionista y mujer, desde el Congreso tiene la convicción de seguir apoyando.

La candidata a la diputación local por el distrito 02, es la única que día a día recorre una vez más colonias y comunidades, que nuevamente se suman a este proyecto, por lo que agradeció el apoyo de Fuente Villa, Santa Catarina, La Aurora, colonia Revolución y Las Limas.

