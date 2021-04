Acusa virtual candidata de PANAL a Edil de Santa Lucía, de minimizar sentencia del TEPJF por violencia política

-Mencionó que el IEEPCO no debería aprobar el registro de Montaño Montero para reelegirse, debido al fallo del Tribunal Electoral.

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- La virtual candidata a Presidenta Municipal de Santa Lucía del Camino por el Partido Nueva Alianza (PANAL) Nallely Ortiz, acusó al actual edil Dante Montaño Montero de simular y minimizar la resolución de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quien determinó que incurrió en violencia política en razón de género.

En conferencia de prensa indicó que a pesar de que ya han una resolución en contra de Montaño Montero no la está cumpliendo, por ello mencionó que iniciará un nuevo juicio en su contra, otro dato que comentó es que pidió licencia para separarse del cargo de Regidora Equidad de Género para competir en la contienda electoral, sin embargo le niegan el acta de cabildo en el que se aprueba su solicitud.

Incluso mencionó que el edil realiza eventos para prevenir la violencia, aunque él no cumple con lo que dice, por ello señaló que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), no deberían aprobar su candidatura, debido al fallo emitido por el Tribunal Electoral.

Agregó que lamentablemente el entorno de violencia que viven las mujeres se ha incrementado debido al confinamiento por la pandemia, en ese sentido explicó que es necesario buscar los mecanismos necesarios para erradicar esta situación, finalmente exhortó a las mujeres a denunciar estos casos.

