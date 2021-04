𝗗𝗲𝗰𝗹𝗮𝗿𝗮𝗻 𝗖𝗮𝗹𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗣𝗶𝗲𝗱𝗿𝗮, 𝗽𝗹𝗮𝘁𝗶𝗹𝗹𝗼 𝗰𝗵𝗶𝗻𝗮𝗻𝘁𝗲𝗰𝗼, 𝗣𝗮𝘁𝗿𝗶𝗺𝗼𝗻𝗶𝗼 𝗖𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮𝗹 𝗜𝗻𝘁𝗮𝗻𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗱𝗲 𝗢𝗮𝘅𝗮𝗰𝗮

饾棗饾棽饾棸饾椆饾棶饾椏饾棶饾椈 饾棖饾棶饾椆饾棻饾椉 饾棻饾棽 饾棧饾椂饾棽饾棻饾椏饾棶, 饾椊饾椆饾棶饾榿饾椂饾椆饾椆饾椉 饾棸饾椀饾椂饾椈饾棶饾椈饾榿饾棽饾棸饾椉, 饾棧饾棶饾榿饾椏饾椂饾椇饾椉饾椈饾椂饾椉 饾棖饾槀饾椆饾榿饾槀饾椏饾棶饾椆 饾棞饾椈饾榿饾棶饾椈饾棿饾椂饾棷饾椆饾棽 饾棻饾棽 饾棦饾棶饾槄饾棶饾棸饾棶

Los integrantes de la 64 Legislatura del Congreso de Oaxaca declararon al tradicional Caldo de Piedra como Patrimonio Cultural Intangible del Estado de Oaxaca.

El platillo es originario de San Felipe Usila, comunidad habitada por el pueblo chinanteco y que se ubica en la regi贸n de la Cuenca del Papaloapan, y es considerado una de las herencias gastron贸micas de la regi贸n, pues representa su identidad 茅tnica. Este platillo consiste en pescado, cebolla, chile, jitomate, cilantro, epazote y agua.

El caldo de piedra es un platillo tradicional que ha pasado de generaci贸n en generaci贸n. En la cuenca del r铆o Papaloapan, los chinantecos son los encargados de preservar esta milenaria receta.

Este caldo se sirve en una j铆cara -su nombre proviene del 谩rbol con el que se elabora este recipiente 鈥渆l 谩rbol de j铆cara鈥.

Los habitantes de esta comunidad se dan a la tarea de pescar y seleccionar las piedras adecuadas para realizar el tradicional platillo, una actividad meramente cultural y ancestral en la regi贸n norte de la entidad.

El platillo es cocinado tradicionalmente por los hombres, por la dificultad que representa pescar y usar piedras ardiendo; sin embargo, en la actualidad muchas familias ya involucran a todos los miembros en la ejecuci贸n del caldo.

Esta declaratoria da cumplimiento a lo dispuesto en el Art铆culo 16 de la Ley de Desarrollo Cultural para el Estado de Oaxaca, el cual establece que se declara de inter茅s p煤blico la salvaguarda, conservaci贸n, restauraci贸n, recuperaci贸n, preservaci贸n, promoci贸n y difusi贸n, enriquecimiento e investigaci贸n del patrimonio cultural, tangible e intangible del Estado.

El decreto por el cual se declara al Caldo de Piedra como Patrimonio Cultural Intangible del Estado de Oaxaca, entrar谩 en vigor luego de su publicaci贸n en el Peri贸dico Oficial del Estado de Oaxaca.

