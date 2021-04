Vacunación de maestros en la Tuxtepec, provoca largas filas

-Este miércoles aplicarán unas 3,600 dosis al sector Acatlán y Tuxtepec.

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Este miércoles inició la vacunación de los maestros de la sección 22 en la cuenca del Papaloapan, provocando largas filas en las dos sedes que se establecieron una en Tuxtepec, y otra más en Loma Bonita, sin embargo la mayor concentración se dio en el primer centro de vacunación.

La sede de Tuxtepec fue en la secundaria técnica número 2, y en donde este miércoles se concentró el sector Acatlán y parte del sector centro, siendo alrededor de 3 600 dosis las que se van a aplicar a estos trabajadores.

Esta situación provocó que desde la madrugada arribaran maestros para hacer filas y así recibir la vacuna contra el covid.

En Loma Bonita en donde estuvo la otra sede también se hicieron largas filas sin embargo debido a que solo se concentraron los maestros de este municipio, la atención fue más rápida.

Este jueves la vacunación continúa para el sector centro y María Lombardo, el de Ojitlán, el sector Valle Nacional también se vacunará el día 29 de abril. El día 30 de abril se va a vacunar el sector Temascal.

Se espera que en total sean unos 10 mil maestros los que se vacunen en la región, además de que también se contempla la vacunación de los maestros del nivel medio superior y también el sector privado.

