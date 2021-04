Tras vacuna, maestros de Loma Bonita ven una luz para el regreso a clases

-Serán 1, 136 las vacunas que se apliquen a los maestros de este municipio.

Ángel Ordaz

Tuxtepec, Oaxaca.- Tras ser vacunados contra el covid-19, maestros del municipio de Loma Bonita ven una luz en el camino para el regreso a clases, aunque no signifique que pronto regresen a las aulas, tras más de un año de permanecer con las clases en línea.

Uno de los maestros entrevistados Valentín Castillo Ubieta, dijo sentirse agradecidos por haberlos tomado en cuenta para la vacuna, “es una luz en el camino, sabemos que faltan muchas condiciones para que se pueda dar un regreso normal a las aulas, sabemos que falta mucha ciudadanía para recibir la vacuna” dijo.

Señaló que debe de haber mejores condiciones para que haya un regreso presencial a las aulas.

Otro de los maestros entrevistados, Jorge Virgen Lara, dijo que de más de un año de las clases a distancia, que con la vacuna ven una esperanza para regresar a clases, aunque primero debe de haber reuniones con la dirigencia sindical, así como ver las garantías para el regreso a clases, coordinándose no solo con el gobierno del estado, si no con el gobierno municipal.

Las declaraciones de ambos maestros fueron en el marco de esta vacunación que inició este miércoles en la Cuenca del Papaloapan, en donde se tiene contemplado vacunar a unos mil catedráticos de este municipio piñero, tomando en cuenta todas las medidas de sanidad coordinadas por protección civil.

Por su parte el promotor de salud urbano de Loma Bonita Raúl Acastenco López señaló que serán 1 136 las vacunas que se apliquen para maestros de nivel básico, pero también para maestros de escuelas de nivel medio superior.

Así mismo llamó a los maestros a aplicarse la vacuna y no dudar de la eficacia de la vacuna, ya que reúne todos los requisitos de calidad, la cual es de una sola dosis.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario