Toman palacio de Chiltepec, exigen obras y apoyos para sus comunidades

-Los manifestantes son de de Fortino V Pinacho, así como de la comunidad de plan de Águila.

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Este miércoles habitantes de algunas agencias del municipio de San José Chiltepec, tomaron el palacio municipal, exigiendo a la autoridad que cumpliera con algunos pendientes.

Los manifestantes son de las comunidades de Fortino V Pinacho, así como de la comunidad de plan de Águila, en un principio solo se manifestaron para exigir una reunión con el Presidente Martín García, posteriormente optaron por tomar el palacio.

Entre sus exigencias están la obra pública para sus comunidades, así como algunos apoyos económicos, ya que a decir de algunos, el Presidente se reelegirá y no cumplirá con estos pendientes.

Se espera que en el transcurso del día se tengan más datos precisos en torno a esta movilización en este municipio cuenqueño.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario