Presentaré iniciativas para que el Estado fortalezca la seguridad en la entidad: Pepe Villamil

-En Tuxtepec queremos vivir en paz y asegurar la tranquilidad de nuestras familias

-Con Nueva Alianza vamos seguros al triunfo el 6 de junio

Tuxtepec, Oaxaca.- La inseguridad sigue siendo la principal demanda de los tuxtepecanos, indicó el candidato a Diputado Local por el Partido Nueva Alianza Pepe Villamil quien se comprometió a legislar y gestionar para que a través del Gobierno del Estado se fortalezcan los cuerpos policiales, tanto en tema de equipamiento, como de capacitación y percepciones económicas.

Durante la caminata que llevó a cabo este día por calles y avenidas del centro de la ciudad, Pepe Villamil continúo invitando a comerciantes, boleros, restauranteros, locatarios de los mercados “Central” y “Flores Magón” y al pueblo de Tuxtepec a unirse y a formar una gran Alianza que, con él desde el Congreso, procurará iniciativas para mejorar la seguridad, la restauración de empleos, la salud, la educación y la recuperación económica que se han visto gravemente afectadas por los efectos negativos que ha traído la pandemia por Covid-19.

“Me siento contento y optimista por la respuesta positiva, aceptación, respaldo y apoyo que he encontrado de mi gente durante estos primeros días de campaña y eso me da aliento para continuar con este reto que estoy seguro llegará a buen puerto, al triunfo en las urnas del Partido Nueva Alianza y a Pepe Villamil a ocupar una Curul en el Congreso del Estado el próximo 6 de junio”.

