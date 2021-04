Positiva la respuesta de la ciudadanía hacia Luis Alberto Sosa Castillo

-Recorrió los municipios de Santa Cruz y San Pablo Etla, en dónde hizo un llamado a la unidad.

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- Como parte de su agenda de campaña, el candidato a Diputado Local Luis Alberto Sosa Castillo se reunió con vecinos de Santa Cruz, San Pablo y Poblado Morelos, Etla, donde escuchó las demandas de los habitantes del Fraccionamiento Benito Juárez, quienes presentaron a su comité vecinal y resaltaron la importancia de este en los trámites y organización que se efectúan en el interior y hacia el exterior de fraccionamiento.

A la par, durante su paso en el recorrido de las calles de Santa Cruz y San Pablo, Etla, el candidato fue recibiendo la respuesta positiva de habitantes, transeúntes y automovilistas, gritos de “Vamos a ganar”, “arriba Morena” y mensajes de aliento a cada domicilio que llegaba; Luis Alberto Sosa Castillo daba su mensaje a cada persona que se detenía a preguntar por sus propuestas y a exigirle un gobierno justo.

Luis Alberto Sosa Castillo llamó a confiar en su experiencia como político, persona y amigo, este primer encuentro es un llamado a la unidad, organización para poder llevar su mensaje y propuestas de campaña, así como ayudar a compartir el mensaje y principios del Presidente Lic. Manuel Andrés López Obrador con amigos, familia y demás conocidos por la zona Del Valle Eteco.

Mediante altavoz Sosa Castillo llamaba a las familias a salir y recibir de viva voz las propuestas preparadas para la contienda electoral en beneficio de las y los oaxaqueños, buscando construir un mejor Oaxaca para las familias y mejor la calidad de vida, cargando la bandera de su color, Morena, invitó a todos a ejercer el voto de manera pacífica, ordenada y de conciencia.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario