Madrugan maestros de la Cuenca, para ser vacunados

-Empezaron a concentrarse poco después de las 3 de la mañana

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Maestros de la sección 22 de la región de la cuenca del Papaloapan, empezaron a concentrarse desde la madrugada de este miércoles en los puestos de vacunación con la finalidad de recibir su vacuna contra el covid-19.

Profesores provenientes de Acatlán de Pérez Figueroa empezaron a llegar desde las 3:30 de la mañana a las instalaciones de la técnica número 2, sede del puesto de vacunación para los maestros de la región.

Durante este miércoles y jueves se va a vacunar a los maestros de la sección 22 de los municipios de Acatlán, Tuxtepec, María Lombardo, Ojitlán, Valle Nacional y Temascal, pero además se espera que durante el viernes 30 de abril y 1 de mayo, se vacunen a aquellos catedráticos del sector privado y de instituciones privadas.

En lo que respecta a otro de los puestos de Loma Bonita, de igual forma empezaron a concentrarse en la primeria Justo Sierra, en donde también esperan ser vacunados.

