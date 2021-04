Leonardo DiCaprio quiere rodar una nueva versión de esta película

-Appian Way, una productora de DiCaprio, adquiere los derechos de una película que ganó un Premio Oscar

La productora de Leonardo DiCaprio, Appian Way, adquirió los derechos de la reciente ganadora del Oscar a la Mejor Película Internacional, “Another Round”, para rodar una versión estadounidense.

Según Deadline, el actor también tiene interés en protagonizar el largometraje, que trata sobre un grupo de maestros frustrados que decide vivir su día a día con un nivel constante de alcohol en la sangre.

Another Round” es una cinta danesa, dirigida por Thomas Vinterberg y protagonizada por Mads Mikkelsen, que se llevó este domingo el Oscar a la Mejor Película Internacional.

En la ceremonia, el director recordó a su hija Ida, que murió en un accidente días antes de comenzar el rodaje del filme que iba a suponer su debut como actriz.

La película también ganó en los European Film Awards y los BAFTA y sus protagonistas se llevaron la Concha de Oro a la mejor actuación en el Festival de San Sebastián.

“Extrañamente, siento que esta película no va tanto sobre el alcohol (…). Sé que inicialmente queríamos hacer una película sobre el alcohol y los personajes beben mucho en este experimento, pero espero que esta cinta se haya convertido en un canto a la vida: una película sobre vivir en lugar de solo existir”, explicó en una entrevista con Efe Vinterberg.

