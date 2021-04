Habitantes de Colotepec liberan carretera a Puerto Escondido

-Tras una mesa de dialogo con el gobernador Alejandro Murat, se logró acordar retirar el bloqueo luego de cuatro días.

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- Habitantes de Santa María Colotepec encabezados por su presidente municipal Carmelo Cruz, colocaron barricadas y retenes en las entradas y salidas al destino turístico de Puerto Escondido, con lo que impedían el paso vehicular y salida al destino de playa.

Los manifestantes llegaron a mantener una posición beligerante, y violenta, impidiendo el cruce de peatones al acceso con machetes y palos.

Por lo que el gobernador de Oaxaca Alejandro Murat, tras una mesa de diálogo y llegar a la zona de conflicto logró mediar para liberar el bloqueo de los accesos principales al destino turístico de Puerto Escondido y la carretera costera, que mantenían cerrado los manifestantes que exigían al Tribunal Unitario Agrario (TUA) un fallo a su favor en el conflicto de límites que mantienen con San Pedro Mixtepec, donde la disputa es una zona hotelera y el área de playas de Zicatela.

Luego de 3 horas de diálogo, el gobernador de Oaxaca y las autoridades municipales y agrarias de Santa María Colotepec, acordaron que se retirara el bloqueo de carretera y se iniciará una ronda de negociaciones conciliatorias entre Santa Maria Colotepec y San Pedro Mixtepec para acordar un punto de acuerdo que ponga fin a la problemática de límites, que evite más daños en perjuicio del destino turístico.

La reunión se desarrolló en el lugar del bloqueo, en medio de la carretera federal, que durante 4 días estuvo cerrada, el presidente municipal de Colotepec, Carmelo Cruz, que reiteró la exigencia de respeto a los límites y colindancias de su comunidad, en tanto que las autoridades agrarias advirtieron que están dispuestos a defender su territorio al precio que sea necesario.

La reunión fue respetuosa, por momentos áspera, pero se alcanzaron acuerdos.

Al término de la mesa de diálogo y ante habitantes de Colotepec los representantes de ambas comunidades exigieron respeto a su territorio.

Por su parte el gobernador Alejandro Murat llamó al pueblo de Colotepec y Mixtepec dialogar con inteligencia y prudencia para obtener una solución al conflicto para terminar con los enfrentamientos y los daños a terceros.

Anunció que con la mesa de diálogo que establecerá con las autoridades de Mixtepec y de Colotepec con presencia de autoridades agrarias y representantes del gobierno federal, se va buscar los mecanismos necesarios para construir una paz definitiva entre las dos comunidades.

Cabe destacar que el conflicto entre Colotepec y Mixtepec, tiene más de 80 años de existencia y se agudizó con el crecimiento de la actividad turística de Puerto Escondido, que representa la mayor parte de los ingresos que reciben las dos cabeceras municipales a través de los impuestos que generan negocios en ese destino de playa.

