Emplaza 64 Legislatura a autoridades a emitir panorama sobre la violencia y el acoso en escuelas

Comunicado

San Raymundo Jalpan, Oax. 27 de abril de 2021.- El Congreso Local emplazó a las autoridades educativas del nivel medio superior y superior de Oaxaca, a emitir un diagnóstico sobre la situación que aguardan las instituciones educativas en materia de prevención, atención y sanción de la violencia familiar, sexual y el acoso escolar.

Mediante un exhorto, fue solicitado a la Coordinación General de Educación Media Superior y Superior, Ciencia y Tecnología (CGEMSySCyT), trabajar sobre este tema en los centros educativos de su ámbito de competencia. El análisis deberá ser presentado ante esta Soberanía en un plazo de 60 días .

También, fue requerida a la Coordinación, dar información respecto a la existencia de áreas de orientación educativa, tutoría o psicología, marco normativo, programas de prevención y protocolos para la atención de esta problemática.

Del mismo modo, si existen mecanismos de coordinación y difusión que permitan ubicar al personal que haya realizado actos de hostigamiento y acoso sexual. En este contexto, el Parlamento oaxaqueño pidió a la CGEMSySCyT realizar las acciones necesarias para subsanar las lagunas y debilidades detectadas.

De esta manera se busca evitar que el estudiantado, víctima de este tipo de delitos, tengan consecuencias en el desarrollo psicológico y emocional, y se detecten a las personas agraviadas que por diversas circunstancias no han denunciado.

Además, que la autoridad educativa, proceda a las adecuaciones normativas necesarias para contar con mecanismos que garanticen la atención oportuna, programas de prevención, procesos de capacitación y protocolos de atención a víctimas de la violencia sexual en el ámbito educativo.

