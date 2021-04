Discuten maestros por ser excluidos de la fila, en sede del polideportivo en Oaxaca de Juárez

-Las autoridades les informaron que se elaboró un calendario para atender a cada una de las delegaciones en que está dividida la sección 22.

Mario Romero/José Cruz

Oaxaca, Oaxaca.- Discusión por parte de algunos profesores debido a que se les sacó de la fila, fue el incidente que se registró en la sede de vacunación del polideportivo Venustiano Carranza, estos maestros y maestras argumentaron que ellos acudían a la convocatoria emitida por el gobierno federal, por lo que no se explicaban porqué se les excluía.

Durante unos minutos hubo intercambio de palabras entre este grupo de maestros con dirigentes magisteriales y autoridades, quienes les informaron que se realizó una calendarización para atender a cada una de las delegaciones en que está organizada la sección 22, para tener un mejor orden en la aplicación de la vacuna.

Luego de unos minutos los profesores inconformes se retiraron tras haber recibido la información sobre el día y el lugar que les correspondía para recibir su vacuna, fuera de esto la jornada de vacunación transcurrió sin problemas, de manera ágil y rápida, la recomendación que se le hizo a los mentores es que a pesar de recibir la vacuna, deben seguir aplicando las medidas de prevención sanitarias.

En la sede del Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca (CCCO) y del Instituto Tecnológico de Oaxaca (ITO), también hubo organización y orden en la logística para la aplicación de la vacuna, cabe mencionar que el biológico que se le aplica a los maestros es la CanSino, misma que es de una sola dosis.

La sección 22 y las autoridades habilitaron 4 sedes en la zona conurbada de la capital oaxaqueña, en el CCCO se atiende al sector ciudad, en el polideportivo Venustiano Carranza al sector estatales, en el ITO al sector Etla y en la prepa 7 a los sectores Zimatlán y Ocotlán.

Cabe mencionar que la jornada de vacunación inició este 28 de abril y terminará el 4 de mayo, los maestros de la sección 22 serán vacunados del 28 al 30 de abril, los días restantes se atenderán a los niveles medio superior, superior y a los maestros que laboran en el sector privado.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario