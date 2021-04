Canelo Álvarez pagó operación de 80 mil dólares a niña con problemas de hígado

-Nuevamente da cátedra de valores. En una muestra más de su gran lado humano, el mejor libra por libra del planeta, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, realizó otra obra de altruismo

Durante una entrevista con el rotativo mexicano Excélsior, Alma Magaña, madre de una niña tapatía de dos años que necesitaba urgentemente una operación de hígado, reveló cómo el pugilista mexicano cubrió la cifra de 80 mil dólares que necesitaban para la intervención.

“Él (Canelo) corrió con la cuenta de todo el pago financiero, porque para nosotros sí es muy difícil haber recabado tanto dinero, era muchísimo dinero lo que se necesitaba y gracias a él, y a su gran corazón, ahorita podemos estar un poquito más tranquilos.

“Me encantaría conocerlo y que conociera a Natalia, darle las gracias personalmente de que me ha regresado a la vida a mi hija; gracias a él, fue una parte muy importante, también a la Fundación Trasplante y Vida”, explicó.

Cabe recordar que Saúl ‘Canelo’ Álvarez enfrentará a Billy Joe Saunders el próximo 8 de mayo en la casa de los Vaqueros de Dallas, el AT&T Stadium de Arlington, Texas, en la batalla de unificación del título mundial Supermediano.

Con información de MSN

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario