Alejandra Guzmán pospone concierto virtual en el Auditorio Nacional por salud

-Guzmán informa que se recupera de una cirugía y del COVID-19

Alejandra Guzmán pospuso el concierto que tenía programado para el mes de mayo debido a que no se encuentra bien de salud, así se informó a través de un comunicado, en el que se especificó que la rockera se recupera de una cirugía y del COVID-19.

La Guzmán ofrecerá el show streaming desde el Auditorio Nacional el 3 de julio, y no el 15 de mayo como se tenía planeado.

“Debido a una reciente operación de seguimiento a la que tuvo que someterse la cantante Alejandra Guzmán y a su proceso de recuperación de Covid-19, nos vemos en la necesidad de reprogramar en show online que se tenía contemplado para el día 15 de mayo desde el Auditorio Nacional mediante la plataforma Etiket Live para el día sábado 3 de julio de 2021 a las 9 de la noche”, se lee.

La cantante también compartió dicha información a través de un video que posteó en sus redes sociales.



Con información de EL INFORMADOR

