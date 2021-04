“Tatuajes por juguetes”: Campaña altruista para ayudar niños de escasos recursos

-La iniciativa fue del tatuador “Soar”, el cuál estará realizando tatuajes de máximo 5cm a cambio de juguetes con un valor de $150.00

David Higareda

Con motivo del día del niño y llevar un regalo a los peques de colonias de escasos recursos de Tuxtepec Oaxaca, el tatuador “Soar” tuvo a bien de iniciar la campaña “Tatuajes por juguetes” la cual consiste en realizar un tatuaje a cambio de algún juguete.

Desde el pasado 22 de abril lanzó la convocatoria en redes sociales y aunque hasta el momento la respuesta ha sido poca, espera que en las próximas horas sean mas juguetes los que se junten.

Los juguetes que las personas lleven, deberán ser nuevos y tener un costo mínimo de $150.00 y tendrán que entregar el ticket de compra para comprobar el valor. Los tatuajes que estará realizando son de 5cm como máximo, a una sola tinta y diseños como fechas, nombre o algunos no muy elaborados.

La convocatoria y recepción de juguetes se cierra el 29 de abril, pero las personas que lleven los juguetes pueden agendar sus tatuajes para 1 día o 1 semana después.

La entrega de juguetes será el viernes 30 de abril, el lugar y hora están por definirse, pero comentó que será en una colonia de escasos recursos.

El estudio de Soar se encuentra ubicado en calle Benito Juárez esquina con Av. 20 de noviembre y serán atendidos en horario de 10 de la mañana a 7 de la noche.

Para terminar realizó la invitación a la ciudanía a que se sumen a esta noble causa; hizo hincapié que todo el material que utiliza para los tatuajes es nuevo y desechable.



