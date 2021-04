Se reúne Luis Sosa Castillo con habitantes de Santa Cruz Amilpas

–Hizo un llamado a simpatizantes de Morena a unirse para consolidar la cuarta transformación

Redacción

Santa Cruz Amilpas, Oaxaca.-El candidato a Diputado Local Luis Alberto Sosa Castillo se reunió con habitantes del conjunto habitacional del Infonavit – Santa Cruz Amilpas, donde llevó su mensaje de campaña y dialogó abiertamente con los simpatizantes del partido que abandera, Morena.

Recordó los procesos y el camino político que ha vivido hasta este punto de su vida, tomando como eje central los principios de Morena, los cuales convergen con los familiares, principios que lleva en lo político y personal: No mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

Así mismo reafirmó la fuerza de su partido, no sólo en el distrito donde contiende, si no en el estado y país; esta fortaleza se ve reflejada en la aceptación de su candidatura en los demás lugares que hasta el momento ha recorrido y los que ha comenzado a caminar nuevamente en campaña.

Luis Alberto Sosa Castillo hace un llamado a los simpatizantes de Morena a unirse para consolidar la cuarta transformación, sumar fuerzas y estar atentos al proceso electoral, a cerrar filas en defensa de la democracia durante esta jornada electoral en el Estado de Oaxaca.

Luis Alberto hizo un llamado a la concordia y a evitar las confrontaciones para llevar un proceso electoral en paz, limpio, donde impere la organización, democracia y la hermandad de las y los oaxaqueños, esto en respuesta a los actos violentos en contra de compañeros brigadistas de Morena.

Enfatizó que seguirá recorriendo los 14 municipios que corresponden al distrito 12 durante la contienda electoral, visitando casa por casa, para llevar las propuestas de campaña y poder escuchar de cerca a la ciudadanía.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario