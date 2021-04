¡Predicción cumplida! Mhoni Vidente afirmó que los mexicanos ganarían Óscar

-Los mexicanos Jaime Baksht, Carlos Cortés y Michelle Couttolenc se llevaron el Óscar a Mejor sonido por la cinta “Sound of metal”

La edición 93 de los Premios Óscar se llevó a cabo el domingo 25 de abril en Los Ángeles, donde desfilaron decenas de celebridades. Entre los nominados se encontraban tres mexicanos, quienes lograron alzar el Óscar en la categoría de Mejor sonido por la cinta Sound of metal y Mhoni Vidente fue quien predijo esta gran noticia para todos los mexicanos.

Durante un video, Mhoni Vidente aseguró que debido a la carta de El Sol, los tres mexicanos Jaime Baksht, Carlos Cortés y Michelle Couttolenc recibirían la estatuilla del Óscar a Mejor sonido.

“Definitivamente los mexicanos y los latinos siguen trayendo suerte y han estado cinco o seis años atrás en todos los Premios Óscar. Ahí te das cuenta que el talento mexicano está llegando a todos los lugares y va a seguir creciendo”, comentó Mhoni Vidente.

La película es dirigida y coescrita por Darius Marder y es protagonizada por los actores Riz Ahmed, Olivia Cooke, Paul Raci, Lauren Ridloff y Mathieu Amalric. Cabe destacar que los tres mexicanos Michelle Couttolenc, Jaime Baksh y Carlos Cortés están nominados a Mejor sonido por su trabajo en esta cinta .

